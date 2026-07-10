Москва10 июл Вести.Майя Плисецкая была замечательной женщиной и прекрасной танцовщицей, сейчас так танцевать не может никто. Об этом заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой художественный руководитель балета Михайловского театра Начо Дуато.

Дуато напомнил, что Майя Плисецкая была его предшественницей на посту художественного руководителя Национального балета Испании.

Я прекрасно знал Плисецкую. Она была директором Национального балетного театра [Испании] до меня, и я пришел ей на смену. Она была замечательная женщина, прекрасная танцовщица. Мы сейчас утратили способность так танцевать. Сейчас мы танцуем с украшениями, делаем двойные, тройные фуэте, и то, и се. А она делала несколько движений - одно, второе, третье. А дальше говорили ее руки, лицо поделился Дуато своими воспоминаниями о великой балерине

По его словам, танец должен рассказывать историю, что сейчас - редкость.

Сейчас хотят, чтобы маленькие еще дети делали совершенно несообразные вещи, и за всем этим теряется душа. И поэтому они не могут такое движение выполнить просто. Майя Плисецкая в Анне Карениной просто сидела. Но ведь прекрасно! А сейчас дети делают так: голову сюда, пируэт, прыжок. Что за прыжок, какой прыжок? Как в цирке. Мне это не нравится. Я люблю Захарову. Лопаткину я обожаю. А вот это вот - не люблю. Танец — это не то. Танец — это не последовательность пируэтов. Нет, надо, чтобы женщина рассказывала танцем историю. Или мужчина поделился Дуато

Также худрук Михайловского театра признался, что не любит современную оперу и технологические новшества на сцене.