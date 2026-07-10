Москва10 июлВести.Художественный руководитель балета Михайловского театра Начо Дуато в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой признался, что современная опера его не привлекает, как и технологические новшества на сцене.
Дуато отметил, что предпочитает создавать оперные постановки в классическом стиле — "классические, но легко воспринимаемые".
Современную оперу я категорически не люблю. Я смотрел "Русалку" — красивая музыка. Русалка поет, плавая в бассейне, а принц перед ней голый. Почему? Они хотят отличаться, они хотят быть современными. А самое плохое — это опера в стиле барокко. Они с обнаженной грудью, полуголые по сцене ходят, поют. Я такой оперы не хочусказал он
Он добавил, что современные технологии в театре ему также не интересны.