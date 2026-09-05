На сцене на Большой Ордынке представили спектакль "Игрок" в постановке Даная

Малый театр открыл 271-й сезон премьерой спектакля "Игрок" по Достоевскому На сцене на Большой Ордынке представили спектакль "Игрок" в постановке Даная

Москва5 сен Вести.На сцене в Малом театре представили спектакль "Игрок" по одноименному роману Достоевского в постановке Владимира Даная. Об этом сообщило РИА Новости. Один из старейших театров России открывает новый 271-й сезон яркой премьерой.

Режиссер Владимир Данай предлагает зрителям поразмышлять над вопросом: является ли страсть зависимостью или свободой и где проходит эта тонкая грань. В центре сюжета - история молодого учителя Алексея Ивановича, который служит в доме отставного генерала. Главный герой разрывается между любовью к Полине, дочери генерала, и разрушительным азартом игры в рулетку.

Прежде всего, хотелось исследовать, как в царящем вокруг сумасшествии страстей меняется мировоззрение Алексея, его восприятие мира и себя в этом мире отметил режиссер

Главные роли исполняют артисты Иван Трушин и Арина Осипова. Также в спектакле задействованы народные артисты России Евгения Глушенко, Людмила Титова и Василий Бочкарев.

Над визуальным решением спектакля работала команда профессионалов. По словам художника-постановщика Стефании Филатовой, сценическое пространство погружено в полумрак ночного города, скрывающий привлекательность и блеск роскоши, но вместе с тем и потаенные уголки души героев.

Премьерные показы пройдут 5 и 12 сентября на сцене на Большой Ордынке.