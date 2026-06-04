Москва4 июн Вести.Премьера музыкально-джазового спектакля "Слово о полку Игореве" состоится 14 июня в Концертном зале имени П. И. Чайковского на закрытии Пятого Московского джазового фестиваля. "Одноклассники" проведут эксклюзивную прямую трансляцию, сообщили в пресс-службе соцсети.

Спектакль объединит текст древнерусского эпоса и музыку Московского джазового оркестра. В нем будут участвовать народные артисты РФ Игорь Бутман и Сергей Безруков, который станет голосом постановки. В качестве музыкальной основы выступает сюита "Русь" Александра Бородина в аранжировке Николая Левиновского.

14 июня мы покажем этот театрально-музыкальный спектакль в Концертном зале Чайковского для москвичей и гостей столицы, а зрители из других регионов смогут увидеть нашу постановку в социальной сети Одноклассники приводит пресс-служба слова худрука Московского джазового фестиваля Игоря Бутмана

Кроме того, в группе мероприятия в "Одноклассниках" пользователи смогут найти прямые трансляции Образовательной программы фестиваля и познакомиться с его ключевыми фигурами, в том числе с Игорем Бутманом и Московским джазовым оркестром, Евгением Маргулисом и Оркестром Сергея Долженкова, Петром Наличем и другими.