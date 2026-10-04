Богомолов: зритель не дурак и видит, когда ему скармливают откровенный попкорн Худрук театра на Бронной уверен, что зритель не дурак

Москва4 окт Вести.Зритель в кино не так глуп и видим, когда ему скармливают откровенный попкорн. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал художественный руководитель театра на Бронной Константин Богомолов.

Он также отметил, что зритель в кино тоскует по авторским вещам и большим вызовам.

Мне кажется, что зрителю и в кино хочется большой событийности, а не просто очередного штампованного иногда, честно говоря, плохо штампованного к тому же продукта. Вообще зритель совсем не так глуп, как иногда кажется людям, которые создают контент, которые иногда препарируют зрительскую аудиторию так, как будто бы это, амебы. Зритель не дурак и видит, когда ему скармливают откровенный попкорн. Зритель видит, что это фабричная такая штампованная продукция сказал Константин Богомолов

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