Эксперт – о важности новых художественных фильмов про Донбасс Эксперт Павлив рассказал о значении художественного кино про Донбасс

Москва16 сен Вести.Художественное кино про события в Донбассе позволяет рассказать о героизме и жертвенности его жителей.

Режиссеры должны продолжать летопись, несмотря на риски, рассказал политический эксперт Михаил Павлив в интервью ИС "Вести".

По словам эксперта, кино не только позволяет жителям большой России увидеть историю Новороссии и ее жителей, но преследует гораздо более глобальную цель.

Мы сейчас в войне за умы, за сердца и души. Художественное кино - это важнейший инструмент, который легче проникает в умы и сердца молодого поколения, людей сомневающихся. Художественные произведения воспринимаются куда мягче и органичнее, чем документалистика или новости. Это наша фабрика донесения идей о героизме, важности момента. И в этом смысле, конечно же, и творцы должны приезжать в Донбасс, несмотря на риски, и рождаться это кино должно там отметил Михаил Павлив

Он добавил, что кино должно соответствовать двум критериям. Оно должно быть интересным и честным, чтобы победить в войне умов.

Запад глобально и конкретно киевский режим снимают художественное кино, начиная с 2014 года, которое показывает нас в совершенно неверном свете. И молодой человек - сомневающийся или даже убежденный - сталкивается с этими произведениями. Речь даже не про качество этих произведений, а про то, что они есть. И здесь мы тоже должны давать ответ сказал эксперт

Михаил Павлив подчеркнул, что киноиндустрия Донбасса - это место, где рождаются новые смыслы.