Москва9 сен Вести.Позиции России и Украины по Донбассу имеют принципиальное различие. Об этом политический обозреватель РИА Новости Владимир Корнилов заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

По его словам, Киев в первую очередь интересуют территории, Москву же волнует судьба мирных жителей.

То есть в этом и видна разница в подходах... Зеленский подчеркнул, что ему-то вопрос о территориях идет, плевать, что думают жители Донбасса. И вот появляется сегодня интервью Сергея Лаврова, который говорит: "Мы говорим не о территориях... Речь идет о людях". Вот в чем действительно разница, в подходах украинских, которым плевать на своих, в том числе, граждан. Я уж не говорю про жителей Донбасса и русских людей. А мы действительно говорим, когда думаем о том какие условия выдвигать Украине, мы всегда думаем о том, чтобы в будущем людям, проживающим там, не было угрозы, исходящей от этого государства пояснил Корнилов

Ранее сообщалось, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому может грозить физическая расправа в случае добровольного вывода украинских войск из Донбасса. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко. По его мнению, на такой шаг могут пойти представители националистического формирования "Азов" (организация признана в РФ террористической, ее деятельность запрещена).