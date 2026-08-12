Кондрашов рассказал о главной задаче, которая стоит перед фильмом "Аэропорт" Кондрашов: задача "Аэропорта" – показать место старта, чтобы понимать, куда идем

Москва12 авг Вести.Главная задача фильма "Аэропорт" состоит в том, чтобы показать место старта, с которого началась борьба за существование Донбасса. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал режиссер и автор кинокартины, генеральный директор информационного агентства ТАСС Андрей Кондрашов.

Он отметил, что в фильм вошла "золотая коллекция кадров", которые были сняты российскими военными корреспондентами и большая часть из них нигде ранее не публиковалась.

Этим интересно. Главное вовремя зафиксировать. А потом мы должны себе отдавать отчет, что мы не можем идти вперед, не оглядываясь назад. Мы должны видеть свои следы и место старта, чтобы понимать, куда мы идем. Вот собственно, задача у этого фильма вот такая же сказал Кондрашов

Фильм "Аэропорт" посвящен первой битве за существование Донбасса. Раннее утро 26 мая 2014 года стало началом боев за донецкий аэропорт – самым важным противостоянием народных ополченцев против Вооруженных сил Украины и украинских националистических батальонов. Битва продолжалась 242 дня и закончилась победой донецких ополченцев.