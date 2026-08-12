Кондрашов: в ходе боев в донецком аэропорту был буквально "слоеный пирог" Кондрашов сравнил бои за донецкий аэропорт со слоеным пирогом

Москва12 авг Вести.Бои за донецкий аэропорт в 2014 году были похожи на "слоеный пирог", когда разные этажи аэровокзала занимали и местные ополченцы, и военные ВСУ. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал генеральный директор информационного агентства ТАСС Андрей Кондрашов.

Он отметил, что большинство участников с обеих сторон ранее вместе учились в Военной академии имени М. В. Фрунзе и знали друг друга, но впоследствии их пути разошлись. Во время боевых действий за аэропорт Донецка они переговаривались по телефонам.

И потом они созваниваются уже прямо будучи в аэропорту, потому что там же был слоеный пирог. Там один этаж наши держат, другой - всушники, а в третьем - опять наши, а в подвале - вообще непонятно, кто этой ночью – наши или не наши сказал Кондрашов

По его словам, в подвалах нового терминала аэропорта прятались гражданские служащие, которые до последнего не верили, что бои за аэровокзал закончились.

Там прятались, солдаты их кормили, они оттуда просто не выходили даже. Прошло время, аэропорт освободили, а они все оттуда не выходили, они не верили, что там все закончилось… Они просто уже не могли поверить, что существует какая-то иная жизнь добавил Кондрашов

Фильм "Аэропорт" посвящен первой битве за существование Донбасса. Раннее утро 26 мая 2014 года стало началом боев за донецкий аэропорт – самым важным противостоянием народных ополченцев против Вооруженных сил Украины и украинских националистических батальонов. Битва продолжалась 242 дня и закончилась победой донецких ополченцев.