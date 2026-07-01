Москва1 июл Вести.Разрешение конфликта между Москвой и Киевом возможно через "нахождение компромиссов". Подбирая решения, следует учитывать интересы украинского народа. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" режиссер, народный артист РФ Карен Шахназаров.

По его словам, затяжной конфликт "работает на руку врагам". Необходимо выходить из него "каким-то образом с успехом".

Украинский народ надо признать: он отдельный народ, у него есть свои интересы, ему надо что-то предложить. Мне кажется, каким-то образом надо выходить из этой ситуации. Но при этом, действительно, нужно к тем, кто осуществляет теракты принимать серьезные меры сказал Шахназаров

Наблюдающаяся милитаризация Евросоюза, продвижение военной повестки несут в себе серьезную угрозу, ранее отмечал режиссер.