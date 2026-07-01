Шахназаров рассказал о "выгодополучателе" конфликта между РФ и Украиной Режиссер указал на сторону, заинтересованную в кровавой схватке РФ и Украины

Москва1 июл Вести.Два "самых больших и важных" восточнославянских народа "схлестнулись в кровавой схватке уже пять лет". Для Запада конфликт России и Украины стал "невероятной удачей". Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" режиссер, народный артист РФ Карен Шахназаров.

По его словам, последствия боестолкновений выглядят как лунный пейзаж. Стороны "уничтожают друг друга и все, что было построено".

У русских, и украинцев, на мой взгляд, все-таки одна черта общая точно есть. Это вообще-то очень простодушные люди в своей сути. Американцы хотят все это как бы урегулировать. Да что они сумасшедшие? Да это же счастье вообще! Если так будет продолжаться - а на сегодняшний момент этому не видно ни конца ни края, и самое главное, непонятно, как из этого выйти - это будет катастрофа для обоих народов и народов всей Евразии. Потому что эти два народа фактически осуществляли главное - оборону, создание Евразии. Ситуация чудовищная, и мы даже до конца ее все-таки не осознаем… В конечном счете, так сказать, выгодополучатель находится там, в Европе сказал Шахназаров

Разрешение конфликта между Москвой и Киевом возможно через "нахождение компромиссов". Подбирая решения, следует ориентироваться на украинский народ, которому "надо что-то предложить", добавил он.