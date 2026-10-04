В Усть-Лабинске прошел фестиваль казачьей культуры "Александровская крепость" Фестиваль казачьей культуры в Усть-Лабинске собрал десятки тысяч гостей

Москва4 окт Вести.В Усть-Лабинске при поддержке фонда "Вольное дело" Олега Дерипаска состоялся фестиваль традиционной казачьей культуры "Александровская крепость", сообщает ИС "Вести".

В Свято-Владимирский храм на хуторе Аргатов Краснодарского края доставили икону и ковчег с мощами святителя Иннокентия Московского из Троице-Сергиевой Лавры. Как отметил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов), сегодня важно сохранять казачьи традиции.

Без духа казачества, без его силы, вдохновения и верности, веры немыслима Россия! И конечно же огромное спасибо Олегу Дерипаска, который уже десятилетие стоит на страже сохранения казачьих традиций подчеркнул митрополит

В свою очередь, атаман Всероссийского общества, казачий генерал Виталий Кузнецов подчеркнул, что многие казаки сегодня находятся на передовой.

Более 16 тысяч казаков одновременно там находятся. И одна из наших традиционных ценностей - вера православная и служение нашему государству сказал он

Между тем, генеральный директор Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев рассказал о перспективах Большого кавказского фестиваля.