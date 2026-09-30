Москва30 сен Вести.Богатства Кавказа абсолютно неохватные и должны принадлежать людям. Такое мнение озвучил ИС "Вести" генеральный директор Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев.

Народы большого Кавказа, должны жить в мире, в согласии. Богатства Кавказа абсолютно неохватные и должны принадлежать людям, которые здесь живут: чистейший воздух, великолепные горные вершины, знаменитые на весь мир, быстрые и полноводные иногда. Реки, которые тоже несут вот такую свежесть на огромном пространстве. Это должно радовать, и тех, кто тут живет, и кто приезжает сюда, а туристов, и гостей сейчас, как вы знаете, очень много. Спасибо вам за внимание к первому кавказскому фестивалю