Гергиев: Большой кавказский фестиваль может проходить дважды в год

Валерий Гергиев рассказал о перспективах Большого кавказского фестиваля Гергиев: Большой кавказский фестиваль может проходить дважды в год

Москва30 сен Вести.Большой кавказский фестиваль может проходить дважды в год, заявил ИС "Вести" гендиректор Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев.

Идея Большого кавказского фестиваля близка к окончательному утверждению. Будем надеяться, что за этим последуют фестивали взрослых коллективов, а также юношеских, молодежных и детских коллективов. Поэтому я предполагаю, что дважды в год как минимум будем здесь встречаться и привлекать коллег, друзей рассказал он

Музыкальный фестиваль пройдет с 30 сентября по 3 октября в четырех кавказских городах. Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра выступят во Владикавказе, Цхинвале, Нальчике и Минеральных Водах.