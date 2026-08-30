Гергиев вспомнил свой концерт в Цхинвале в 2008 году Гергиев рассказал о своем концерте в Цхинвале в 2008 году

Москва30 авг Вести.В труднейшие для всего Южного Кавказа дни августа 2008 года генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев выступил в Цхинвале с концертом. Об этом он вспомнил в интервью ИС "Вести".

Дирижер добавил, что планирует оказывать помощь осетинским школам.

Мы были здесь несколько часов. Это были труднейшие дни для всего юга Кавказа. А сейчас я впервые приехал в Цхинвал уже познакомиться с состоянием дел, и мы хотели бы помогать. Здесь есть две школы. У них есть неплохие возможности, но им нужна помощь рассказал Гергиев

Ранее в Цхинвале прошла траурная церемония, которая была посвящена войне 2008 года. Жители столицы рассказали, насколько для них важна память о тех событиях.