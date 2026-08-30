Москва30 авг Вести.Осетинское пиво является таким же предметом национальной гордости, как и пироги. Таким мнением с ИС "Вести" поделился председатель совета пиво-безалкогольной отрасли, основатель пивоваренной компании "Балтика" Таймураз Боллоев.

Он подчеркнул, что, как только в "Балтике" узнали, что в Южной Осетии будет проводиться праздник в честь признания независимости республики, то сразу направили туда свою делегацию.

Это предмет гордости для каждого осетина, наряду с тремя пирогами. Поэтому мы как узнали, что здесь будет фестиваль проводиться большим десантом [направились]. Здесь находимся, сутки разворачивались, всю ночь не спали заявил Боллоев

Ранее о своем концерте в Цхинвале после вооруженного конфликта 2008 года вспомнил генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев. Он заявил, что это были очень сложные дни для Южного Кавказа.