Гергиев раскрыл подробности разговора с Путиным на форуме культур в Петербурге Гергиев рассказал, что обсудил с Путиным восстановление зданий в Петербурге

Москва25 сен Вести.Президент РФ Владимир Путин обсудил с генеральным директором Мариинского и Большого театров Валерием Гергиевым проекты по восстановлению зданий в Санкт-Петербурге. Об этом Гергиев рассказал в интервью ИС "Вести".

Президент бывает здесь раз в год, может быть, два. И речь идет о том, что мы сейчас делаем, как мне кажется, очень нужную работу по восстановлению зданий в величайшем городе мира для нас, в Петербурге, с богатейшей архитектурной историей. Все-таки есть что восстановить сообщил Гергиев

По его словам, первый проект реконструкции будет включать бывшее здание киностудии "Лендок".

Замечательный проект, который мы реализуем… это бывшее здание "Лендока", а "Лендок" – это в свое время организация, которая получила это здание, строил это здание господин или гражданин Половцев, зять борона Штиглица, который был едва ли не самым богатым гражданином России… Мы только что об этом говорили с президентом, он видел даже на начальном этапе какие-то фотографии рассказал Гергиев

Ранее Путин заявил, что в России проходит подготовка стратегий развития архивной, театральной и музейной отраслей, которые разрабатываются в дополнение к действующей Стратегии государственной культурной политики до 2030 года.