Москва5 окт Вести.Турнир на Кубок атамана Всероссийского казачьего общества по смешанным единоборствам призван сформировать образ казака XXI века, чтобы в дальнейшем его поддерживать и "в какой-то степени продюсировать". Об этом в комментарии ИС "Вести" сообщил заместитель атамана Всероссийского казачьего общества по молодежной политике и спорту Игорь Кочубеев.

По его словам, в этом году число участников турнира удвоилось. Приехали представители казачьей молодежи, представители военно-патриотических клубов со всей страны.

И в этом отношении, конечно, очень важно сформировать образ казака XXI века - защитника, человека крепкого, человека, который выстраивает свои мировоззренческие ориентиры по духовно-нравственному признаку… И вот такие всероссийские мероприятия, они нужны ровным счетом именно для того, чтобы выявить сильнейших и лучший опыт. Потом на основании него уже отталкиваться. Мы как раз-таки выявляем яркие звездочки для того, чтобы в дальнейшем их поддерживать, в какой-то степени, наверно, продюсировать, потому что это носитель образа государств сказал Кочубеев

Он отметил, что идея турнира восходит к многовековой культуре и традициям казачества, когда казаки состязались за звание лучшего.

Сейчас единственная форма выявления лучших немножко поменялась. То есть вот постарались выбрать максимально жесткий и функциональный вид спорта. У нас спортсмены из разных отраслей: и армейский рукопашный бой, боевое самбо, и панкратион добавил заместитель атамана

Ранее в Москве прошел финал турнира на Кубок атамана Всероссийского казачьего общества по смешанным единоборствам. На арену "Академии спорта Динамо" вышли и юноши от 14 до 17 лет, и взрослые спортсмены. Помимо основных поединков состоялись показательные выступления для зрителей, а также демонстрация задержания условного преступника.