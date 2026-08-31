Борец Монгуш: для меня честь быть знаменосцем России на Играх кочевников

Борец из Тувы назвал честью быть знаменосцем РФ на Играх кочевников Борец Монгуш: для меня честь быть знаменосцем России на Играх кочевников

Москва31 авг Вести.Титулованный борец Айдын Монгуш, мастер спорта по сумо, стал знаменосцем сборной России на VI Всемирных играх кочевников в Бишкеке. В комментарии ИС "Вести" он назвал честью эту ответственную миссию.

Я рад, для меня честь быть знаменосцем нашей большой многонациональной страны сказал Монгуш

В составе сборной России на Играх кочевников 230 атлетов. Спортсмены из 33 регионов нашей страны поборются за медали в 43 дисциплинах. Айдын Монгуш из Тувы в Киргизии будет защищать титул "Великий борец", завоеванный в 2018 году, когда он стал абсолютным чемпионом среди борцов.

Игры будут включать в себя соревнования по этническим и национальным видам спорта – конным скачкам, борьбе, охоте, стрельбе из лука и так далее. На церемонии открытия соревнований выступит певица Николь Шерзингер.