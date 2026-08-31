Певица Николь Шерзингер выступит на открытии Всемирных игр кочевников в Бишкеке Николь Шерзингер споет на открытии Всемирных игр кочевников в Бишкеке

Москва31 авг Вести.Американская певица Николь Шерзингер выступит на церемонии открытия VI Всемирных игр кочевников в Бишкеке. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете соревнований.

Ожидается, что певица исполнит на церемонии несколько своих композиций.

В 2003 году Шерзингер стала вокалисткой группы The Pussycat Dolls, а также соавтором нескольких ее хитов, включая I Don’t Need A Man и Buttons. В 2010 году она покинула коллектив и начала сольную карьеру. Певица также записывала композиции с такими артистами, как Стинг и Энрике Иглесиас.

Кроме того, композиция Шерзингер Hush Hush прозвучала в одном из эпизодов пятого сезона сериала "Сваты".

VI Всемирные игры кочевников пройдут в Киргизии с 31 августа по 6 сентября. В соревнованиях примут участие около 3 тысяч спортсменов из 112 стран, что является рекордом.

Церемония открытия состоится 31 августа на стадионе "Бишкек-арена", рассчитанном на 51 тысячу зрителей. Мероприятие станет первым крупным событием на крупнейшем стадионе Центральной Азии. Российская сборная станет одной из самых многочисленных на Играх. Спортсмены из 33 регионов России выступят во всех 43 дисциплинах.

Ранее Шерзингер участвовала в церемонии закрытия чемпионата мира по футболу 2026 года в Нью-Йорке.