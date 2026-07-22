Москва22 июл Вести.Песня Шакиры "Dai Dai", которая стала гимном чемпионата мира в США, Мексике и Канаде, установила рекорд в поп-индустрии, одновременно возглавив сразу несколько мировых топ-чартов. Об этом пишет Sun.

Как отмечается, хит колумбийской поп-дивы в дуэте с репером Burna Boy занял первые места в чартах Spotify, Apple Music, Billboard Hot 200 и Billboard Latin Airplay. Также клип на песню набрал стал лидером 2026 года, набрав более полумиллиарда просмотров на YouTube.

Шакира ранее исполняла официальный гимн чемпионата мира 2010 года в ЮАР - песню "Waka Waka", а ее хиты "Hips Don't Lie" и "La La La" являются неофициальными гимнами, соответственно, мундиалей в Германии (2006) и Бразилии (2014).

Чемпионат мира 2026 года прошел в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля и завершился победой сборной Испании, которая переиграла в финале команду Аргентины со счетом 1:0.