Шакира заработала на чемпионатах мира по футболу больше, чем Рональду и Месси

Шакира стала самым прибыльным участником чемпионатов мира по футболу Шакира заработала на чемпионатах мира по футболу больше, чем Рональду и Месси

Москва15 июн Вести.Певица Шакира заработала на чемпионатах мира по футболу больше, чем такие футболисты, как Лионель Месси и Криштиану Роналду. Telegram-канал "Медийка" подсчитал, что доход Шакиры от всех песен, с которыми она выступала на ЧМ, составил около 120 миллионов долларов.

В частности, одна только песня Waka Waka, звучавшая на чемпионате мира 2010 года, принесла певице от 50 до 70 миллионов долларов. Кроме того, Шакира выступала в 2006 году с песней Hips don't lie, в 2014 – La La La, а в 2026 выпустила для ЧМ трек Dai Dai.

Между тем Месси и Рональду смогли заработать на чемпионатах мира 15-20 миллионов долларов.