Москва8 нояВести.Возвращение российских спортсменов на чемпионат мира по ММА (смешанные боевые искусства – прим.ред) повысило уровень конкуренции на турнире.
Об этом в интервью ИС "Вести" заявил президент IMMAF (Международная федерация смешанных боевых искусств) Керрит Браун.
Эксперт отметил высокий уровень подготовки российских бойцов и сильные традиции страны в единоборствах.
Возвращение России на чемпионат мира проходит очень хорошо, теперь это совсем другой уровень конкуренции. У России великолепные бойцы и прекрасные традиции во всех видах единоборств, ММА не исключение. У россиян очень высокий уровень, и для нашего вида хорошо, что Россия снова соревнуется, потому что спортсмены из других стран должны видеть этот уровень, к которому нужно стремитьсяподчеркнул Браун
Российская сборная совместно с соревнованиями юниоров завоевали 21 золотую медалей в последний день чемпионата мира по ММА, который проходил в Тбилиси со 2 по 8 ноября.