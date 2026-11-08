Президент IMMAF: возвращение России на ЧМ по ММА повысило уровень конкуренции Возвращение России на чемпионат мира по ММА повышает уровень конкуренции

Москва8 ноя Вести.Возвращение российских спортсменов на чемпионат мира по ММА (смешанные боевые искусства – прим.ред) повысило уровень конкуренции на турнире.

Об этом в интервью ИС "Вести" заявил президент IMMAF (Международная федерация смешанных боевых искусств) Керрит Браун.

Эксперт отметил высокий уровень подготовки российских бойцов и сильные традиции страны в единоборствах.

Возвращение России на чемпионат мира проходит очень хорошо, теперь это совсем другой уровень конкуренции. У России великолепные бойцы и прекрасные традиции во всех видах единоборств, ММА не исключение. У россиян очень высокий уровень, и для нашего вида хорошо, что Россия снова соревнуется, потому что спортсмены из других стран должны видеть этот уровень, к которому нужно стремиться подчеркнул Браун

Российская сборная совместно с соревнованиями юниоров завоевали 21 золотую медалей в последний день чемпионата мира по ММА, который проходил в Тбилиси со 2 по 8 ноября.