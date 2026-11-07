Сборная России завершила чемпионат мира по ММА с 39 медалями

Российские бойцы выиграли девять золотых наград в последний день ЧМ по ММА Сборная России завершила чемпионат мира по ММА с 39 медалями

Москва7 ноя Вести.Российские спортсмены завоевали 39 медалей на чемпионате мира по смешанным единоборствам (ММА). ЧМ проходил в Тбилиси с 1 по 7 ноября.

В активе национальной команды 21 золотая, четыре серебряные и 14 бронзовых наград.

В заключительный день соревнований россияне девять раз завоевали золото.

Чемпионами мира стали Хабиб Адзиев в весовой категории до 56,7 кг, Абдулхаким Муртузалиев (до 61,2 кг), Омарасхаб Юсупов (до 70,3 кг), Айдемир Гусейнов (до 79,4 кг), Нухбек Зайнулабидов (до 83,9 кг), Хамзат Астамиров (до 74,8 кг), Ильяс Яхъяев (до 83,9 кг) и Омар Гасайниев (свыше 97 кг).

Среди женщин золотую медаль в категории до 47,6 кг завоевала Дарья Кузнецова.

Еще одну награду в последний день турнира принесла сборной Полина Балдина, ставшая серебряным призером в весе до 65,8 кг.

Бронзовые медали получили Очур Бырыннай (до 61,2 кг), Алим Истепанов (до 97 кг), Магомед Омаров (свыше 97 кг), Елизавета Ковалева (до 56,7 кг) и Татьяна Девятова (до 70,3 кг).

На ЧМ в столице Грузии российские спортсмены выступали под национальным флагом и с гимном страны.

В августе на молодежном чемпионате мира, который проходил в Абу-Даби, российские бойцы ММА также стали лидерами по количеству золотых наград.