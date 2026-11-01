Российские борцы завоевали 14 наград на чемпионате мира в Астане

Российские борцы выиграли 14 наград на чемпионате мира в Астане Российские борцы завоевали 14 наград на чемпионате мира в Астане

Москва1 ноя Вести.Сборная России по борьбе завершила выступление на чемпионате мира по спортивной борьбе в Астане, выиграв 14 медалей различного достоинства.

В активе российских атлетов четыре золотые, три серебряные и семь бронзовых наград.

Международный турнир проходил в столице Казахстана с 24 октября по 1 ноября.

Российская команда принимала участие в соревнованиях в полноправном статусе — с использованием национальной символики, флага и гимна.

Золотые медали завоевали вольники Иналбек Шериев (до 74 кг), Аманула Гаджимагомедов (до 92 кг) и Ибрагим Ибрагимов (до 70 кг), а также Алина Касабиева (весовая категория до 65 кг).

Серебряными призерами стали борец греко-римского стиля Артур Саргсян (до 97 кг), а также вольники Заур Угуев (до 61 кг) и Абдулла Курбанова (до 125 кг).

Только бронзой на чемпионате мира в Астане ограничился двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев. Кроме него, бронзу взяли вольники Абубакар Муталиев (до 57 кг), Абасгаджи Магомедов (до 65 кг) и Исмаил Ханиев (до 79 кг). В греко-римской борьбе бронзовым призером стал Сергей Емелин (до 63 кг), а у женщин - Екатерина Вербина (до 55 кг) и Амина Танделова (до 62 кг).