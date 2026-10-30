Российский борец Садулаев впервые в своей карьере взял бронзу чемпионата мира Двукратный олимпийский чемпион по борьбе Садулаев завоевал бронзу ЧМ в Астане

Москва30 окт Вести.Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе россиянин Абдулрашид Садулаев завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по спортивной борьбе, который проходит в столице Казахстана Астане.

Садулаев в пятницу, 30 октября, поборол в решающей схватке утешительного турнира за бронзу в весе до 97 кг поляка Збигнева Барановского.

Золото в данной категории завоевал один из самых принципиальных соперников Садулаева - американец Кайл Снайдер, который одолел в финале японца Араша Есиду. Именно Снайдер выбил Садулаева из борьбы за золото, одержав победу в очной схватке в 1/4 финала.

Медаль такого достоинства стала первой в карьере Садулаева на чемпионатах мира. Россиянин - 6-кратный чемпион мира по вольной борьбе. В последний раз Садулаев не смог завоевать мировой титул в 2017 году на чемпионате в Париже. Там он уступил в финале Снайдеру.

Садулаев и Снайдер встречались на борцовском ковре шесть раз в рамках официальных соревнований, и счет в противостоянии спортсменов равный - 3-3. Россиянин побеждал американца в финале Олимпийских игр в Токио, а также в финалах чемпионатов мира в Будапеште (2018) и Осло (2021). Кроме побед в Астане и Париже, Снайдер сумел одолеть Садулаева на турнире борцовской лиги RAF (Real American Freestyle) в июле 2026 года.