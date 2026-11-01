Москва1 нояВести.Российский вольник Аманула Гаджимагомедов завоевал золотую медаль чемпионата мира по спортивной борьбе, который проходит в Астане.
Гаджимагомедов стал чемпионом мира в весе до 92 кг, победив в финале турнира американца Трента Хилди с общим счетом 3-2.
Золото Гаджимагомедова стало вторым для сборной России по вольной борьбе на чемпионате мира в Астане. 31 октября медаль высшей пробы завоевал Ибрагим Ибрагимов.
Ранее 1 ноября бронзовую медаль первенства взял российский вольник Исмаил Ханиев.