Борец вольного стиля Гаджимагомедов завоевал золото чемпионата мира в Астане

Вольник Гаджимагомедов стал чемпионом мира по спортивной борьбе Борец вольного стиля Гаджимагомедов завоевал золото чемпионата мира в Астане

Москва1 ноя Вести.Российский вольник Аманула Гаджимагомедов завоевал золотую медаль чемпионата мира по спортивной борьбе, который проходит в Астане.

Гаджимагомедов стал чемпионом мира в весе до 92 кг, победив в финале турнира американца Трента Хилди с общим счетом 3-2.

Золото Гаджимагомедова стало вторым для сборной России по вольной борьбе на чемпионате мира в Астане. 31 октября медаль высшей пробы завоевал Ибрагим Ибрагимов.

Ранее 1 ноября бронзовую медаль первенства взял российский вольник Исмаил Ханиев.