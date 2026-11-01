Москва1 нояВести.Россиянин Иналбек Шериев завоевал золотую медаль на чемпионате мира по спортивной борьбе, который в эти дни проходит в Астане.
В воскресенье 23-летний Шериев, выступающий в соревнованиях вольников, в финальной схватке весовой категории до 74 кг одержал уверенную победу над казахстанцем Нуркожой Кайпановым.
Это золото стало для сборной России четвертым на мировом первенстве в Астане. Ранее в женской борьбе победу праздновала Алина Касабиева ( весовая категория до 65 кг), а в вольной борьбе чемпионами стали Аманула Гаджимагомедов (до 92 кг) и Ибрагим Ибрагимов (до 92 кг).
В общей сложности в копилке российской сборной 14 наград на этом турнире.