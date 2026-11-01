Россиянин Шериев завоевал золото чемпионата мира по спортивной борьбе Российский вольник Иналбек Шериев стал чемпионом мира

Москва1 ноя Вести.Россиянин Иналбек Шериев завоевал золотую медаль на чемпионате мира по спортивной борьбе, который в эти дни проходит в Астане.

В воскресенье 23-летний Шериев, выступающий в соревнованиях вольников, в финальной схватке весовой категории до 74 кг одержал уверенную победу над казахстанцем Нуркожой Кайпановым.

Это золото стало для сборной России четвертым на мировом первенстве в Астане. Ранее в женской борьбе победу праздновала Алина Касабиева ( весовая категория до 65 кг), а в вольной борьбе чемпионами стали Аманула Гаджимагомедов (до 92 кг) и Ибрагим Ибрагимов (до 92 кг).

В общей сложности в копилке российской сборной 14 наград на этом турнире.