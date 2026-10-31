Российский борец-вольник Ибрагимов завоевал золото чемпионата мира в Астане Российский вольник Ибрагимов завоевал золотую медаль чемпионата мира по борьбе

Москва31 окт Вести.Российский борец вольного стиля Ибрагим Ибрагимов завоевал золотую медаль на чемпионате мира, который проходит в столице Казахстана Астане.

Ибрагимов дошел до финала турнира в весовой категории до 70 кг и в решающей схватке одолел представителя представителя Киргизии Эрназара Акматалиева.

Ибрагимов принес команде России по вольной борьбе на чемпионате мира в Астане. 31 октября на турнире серебряными призерами стали Абдулла Курбанов (до 125 кг) и Заур Угуев (до 61 кг), а бронзовые медали ранее завоевали Абасгаджи Магомедов (до 65 кг) и двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев (до 97 кг).