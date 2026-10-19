Российские вольники завоевали 4 медали в последний день молодежного ЧМ по борьбе

Российские борцы завоевали золото на молодежном ЧМ в США Российские вольники завоевали 4 медали в последний день молодежного ЧМ по борьбе

Москва19 окт Вести.Российские борцы вольного стиля показали впечатляющие результаты в финальный день молодежного чемпионата мира по спортивной борьбе среди спортсменов не старше 23 лет в Лас-Вегасе (США), завоевав две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали, передает РИА Новости.

В финале весовой категории до 70 кг россиянин Магомед-Эми Эльтемиров победил иранца Эбрахима Елахичоурана. В финале веса до 97 кг Мухамед-Тахир Ханиев одержал победу над американцем Джастином Рейдмэчером из США. говорится в сообщении

Серебряным призером в категории до 79 кг стал Саид Сайдулов, уступив в финале иранскому борцу Махди Юсефихаживару. Бронзовую медаль в весе до 65 кг завоевал Эльдар Ахмадудинов.

Молодежный чемпионат мира по спортивной борьбе проходил с 12 по 18 октября.

Ранее сообщалось, что Объединенный мир борьбы (UWW) полностью снял ограничения и допустил россиян до всех международных турниров без исключений.