Российские борцы взяли два золота и серебро на молодежном ЧМ в Лас-Вегасе

Российские вольники завоевали два золота и серебро на молодежном ЧМ по борьбе Российские борцы взяли два золота и серебро на молодежном ЧМ в Лас-Вегасе

Москва18 окт Вести.Российские борцы вольного стиля завоевали две золотые и одну серебряную медали в первый соревновательный день в своем виде на молодежном чемпионате мира по спортивной борьбе (не старше 23 лет), который проходит в американском Лас-Вегасе.

Россиянин Магомед Байтукаев стал победителем турнира в весовой категории до 74 кг, в финале он поборол американца Джейдена Джеймса с общим счетом 5-3.

В весе до 86 кг золото завоевал российский борец Арсен Балабян, он одолел в финале турка Ахмета Ягана - 3-0. Еще один россиянин Арслан Багаев дошел до финала в весе до 92 кг, в решающей схватке он уступил Аболфазлу Фирузаи из Ирана (2-5).

Молодежное первенство мира завершится 18 октября. Ранее на соревнованиях были разыграны медали в греко-римской и женской борьбе. Российские борцы классического стиля завоевали два золота и две бронзы, а борчихи взяли две золотые награды.