Российский борец Закриев завоевал золото молодежного чемпионата мира в США Российский борец греко-римского стиля Закриев взял золото молодежного ЧМ в США

Москва14 окт Вести.Российский борец греко-римского стиля Эрзу Закриев завоевал золотую медаль молодежного чемпионата мира по спортивной борьбе (спортсмены не старше 23 лет), который проходит в американском Лас-Вегасе.

Закриев, выступающий в весовой категории до 67 кг, одолел в финале турнира турка Азата Сарияра. Поединок завершился с общим счетом 8-0 в пользу россиянина.

Российские борцы выступают на международных соревнованиях с флагом и гимном после того, как в мае руководство Объединенного мира борьбы (UWW) сняло все ограничения со сборной России.

Молодежное мировое первенство в Лас-Вегасе завершится 18 октября.