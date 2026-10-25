Москва25 окт Вести.Соперники российских борцов отмечают экипировку команды с национальной символикой и это придает сил нашим спортсменам. Об этом ТАСС рассказал тренер сборной России по греко-римской борьбе Степан Марянян, которая выступает на чемпионате мира в Астане.

Для нас большая радость, что мы можем выступать под своим флагом. Мы ходим в экипировке с надписью "Россия", с флагом и гербом, и это реально придает сил. Когда мы идем в одной форме с надписью Russia, оппоненты уже шарахаются. Нам многого не надо: видят слово "Россия" - дальше просто выходи и добивай сказал тренер

Артур Саргсян вышел в финал в весовой категории до 97 кг, который пройдет 26 октября. Он может принести сборной РФ первую награду на турнире в Астане. После двух соревновательных дней российские борцы греко-римского стиля пока остаются без медалей.

Чемпионат мира в Астане продлится до 1 ноября. Россияне выступают на нем с флагом и гимном впервые с 2019 года.