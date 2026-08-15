Всемирная федерация стрельбы из лука сняла ограничения с российских спортсменов

Российским лучникам разрешили выступать с национальной символикой Всемирная федерация стрельбы из лука сняла ограничения с российских спортсменов

Москва15 авг Вести.Исполнительный комитет Всемирной федерации стрельбы из лука (World Archery) снял все ограничения с российских спортсменов. Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

Россияне теперь смогут выступать на международных соревнованиях под национальным флагом и гимном.

Исполнительный совет снял ограничения на участие российских спортсменов, команд и официальных лиц в мероприятиях, санкционированных непосредственно World Archery говорится в сообщении

При этом, как уточняется, соответствующее решение не касается соревнований под эгидой европейской организации, поскольку она должна вынести отдельный вердикт по этому вопросу.

До этого российские лучники выступали в нейтральном статусе.