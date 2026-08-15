Москва15 авгВести.Исполнительный комитет Всемирной федерации стрельбы из лука (World Archery) снял все ограничения с российских спортсменов. Об этом говорится в заявлении на сайте организации.
Россияне теперь смогут выступать на международных соревнованиях под национальным флагом и гимном.
Исполнительный совет снял ограничения на участие российских спортсменов, команд и официальных лиц в мероприятиях, санкционированных непосредственно World Archeryговорится в сообщении
При этом, как уточняется, соответствующее решение не касается соревнований под эгидой европейской организации, поскольку она должна вынести отдельный вердикт по этому вопросу.
До этого российские лучники выступали в нейтральном статусе.