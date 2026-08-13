WDSF сняла ограничения с россиян на участие в соревнованиях по танцам

WDSF разрешила россиянам участвовать в соревнованиях по танцам под своим флагом WDSF сняла ограничения с россиян на участие в соревнованиях по танцам

Москва13 авг Вести.Президиум Всемирной федерации танцевального спорта (WSDF) снял с россиян все ограничения на участие в соревнованиях под эгидой организации, сообщила пресс-служба WSDF на официальном сайте.

Решение организации означает, что нормы об участии россиян в соревнованиях в нейтральном статусе более не имеют силы, и они могут быть допущены на состязания на общих основаниях под своим флагом, пояснили в WSDF.

Лица, имеющие российские паспорта или российскую спортивную принадлежность, будут участвовать в соревнованиях WDSF на основании общего регуляторного порядка, применяемого ко всем участникам. говорится в заявлении

Представители федерации уточнили, что допуск и право на участие по-прежнему будут зависеть от устава WDSF, правил соревнований, лицензионных требований, дисциплинарных положений и антидопинговых обязательств.

Ранее Международная федерация скейтбординга и роллер-спорта сняла ограничения с российских спортсменов и допустила их к международным соревнованиям с государственной символикой.