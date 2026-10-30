Москва30 окт Вести.Россиянка Алина Касабиева завоевала золотую медаль на чемпионате мира по спортивной борьбе в Астане, одержав победу в финале и вернув женской сборной России высшую награду после семилетнего перерыва, при этом выступая с национальным флагом и гимном. Об этом она рассказала в интервью ИС "Вести".

В решающей схватке в категории до 65 кг российская спортсменка одержала победу над молдавской соперницей Ириной Рингачи со счетом 6:3. Несмотря на отставание 2:3 по ходу поединка, Касабиева сумела переломить ход борьбы и завоевать свое первое золото на чемпионатах мира. Это значимое достижение для ее карьеры, ведь в прошлом году она заняла второе место. Последний раз российские борцы в женском составе поднимались на высшую ступень пьедестала мировых первенств в 2019 году. После триумфа Касабиева с гордостью пронесла российский флаг по арене.

В этом году приятнее вдвойне, так как золото, пояс, а главное, что за четыре года в первый раз мы выступали под флагом, под российским гимном. Очень хорошие соперницы. На чемпионат мира просто так никто не попадает. Поэтому я знала, что будет трудно и просто все шесть минут надо было выложиться. И слава Богу, все получилось рассказала Касабиева

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поздравил россиянку Алину Касабиеву, которая выиграла золото на чемпионате мира по спортивной борьбе в Астане. Российский лидер пожелал спортсменке новых успехов, удачи и всего самого доброго.