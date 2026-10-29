Путин поздравил спортсменку Касабиеву с победой на ЧМ, отметив ее выдержку

Путин поздравил Алину Касабиеву с триумфом на ЧМ по спортивной борьбе Путин поздравил спортсменку Касабиеву с победой на ЧМ, отметив ее выдержку

Москва29 окт Вести.Президент России Владимир Путин поздравил россиянку Алину Касабиеву, которая выиграла золото на чемпионате мира по спортивной борьбе в Астане.

Российский лидер пожелал спортсменке новых успехов, удачи и всего самого доброго.

Выдержка, твердый характер, настрой на победный результат помогли вам превзойти сильных и опытных соперниц, вписать яркую страницу в летопись отечественного спорта высших достижений говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля

Накануне российские боксеры стали лучшими на чемпионате мира среди юниоров и юниорок, который проходил в Черногории.

Ранее российские борцы вольного стиля завоевали две золотые и одну серебряную медали в первый соревновательный день на молодежном чемпионате мира по спортивной борьбе в американском Лас-Вегасе.