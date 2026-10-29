Москва29 октВести.Президент России Владимир Путин поздравил россиянку Алину Касабиеву, которая выиграла золото на чемпионате мира по спортивной борьбе в Астане.
Российский лидер пожелал спортсменке новых успехов, удачи и всего самого доброго.
Выдержка, твердый характер, настрой на победный результат помогли вам превзойти сильных и опытных соперниц, вписать яркую страницу в летопись отечественного спорта высших достиженийговорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля
Накануне российские боксеры стали лучшими на чемпионате мира среди юниоров и юниорок, который проходил в Черногории.
Ранее российские борцы вольного стиля завоевали две золотые и одну серебряную медали в первый соревновательный день на молодежном чемпионате мира по спортивной борьбе в американском Лас-Вегасе.