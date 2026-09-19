Путин по телефону поздравил Камболова с победой на выборах в Южной Осетии

Путин поздравил Камболова с победой на выборах президента Южной Осетии Путин по телефону поздравил Камболова с победой на выборах в Южной Осетии

Москва19 сен Вести.Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил Марата Камболова с убедительной победой на выборах главы Южной Осетии. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава Российского государства отметил беспрецедентно высокую явку в республике, а также высокий уровень поддержки кандидатуры М. Камболова сказано в сообщении

Российский лидер пожелал Камболову всего наилучшего и успешной реализации предвыборных планов.

Марат Камболов родился 2 января 1965 года в селе Хазнидон Северо-Осетинской АССР. Значительную часть карьеры он провел в российских федеральных органах власти. В 2010-2014 годах занимал должность заместителя министра образования и науки РФ, позднее работал в руководстве НИЦ "Курчатовский институт", который возглавлял в 2021-2025 годах.

В мае 2026 года Камболов стал государственным советником президента Южной Осетии, в июне парламент республики единогласно утвердил его председателем правительства.

После отставки и назначения на пост советника президента РФ Алана Гаглоева 23 июня Камболов стал временно исполняющим обязанности президента. Свое решение стать и. о. главы республики он объяснил "очень личной историей".

На выборах президента Южной Осетии Марат Камболов одержал уверенную победу, набрав 85,12% голосов.