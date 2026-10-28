Российские боксеры заняли первое место в общем зачете юниорского ЧМ в Черногории

Россияне выиграли юниорский Чемпионат мира по боксу в Черногории Российские боксеры заняли первое место в общем зачете юниорского ЧМ в Черногории

Москва28 окт Вести.Российские боксеры стали лучшими на Чемпионате мира среди юниоров и юниорок, который проходил в городе Будва в Черногории.

Россияне завоевали 10 наград, в том числе пять золотых и пять серебряных медалей, и заняли первое место в общем зачете.

Чемпионами Европы стали Анастасия Голунова (весовая категория до 57 кг), Екатерина Фролова (до 80 кг), Дарья Антипова (до 75 кг), Прохор Старцев (до 80 кг) и Кирилл Коршаков (до 85 кг)​​​.

Серебряные медали соревнований выиграли Екатерина Несветаева (весовая категория до 60 кг), Бэлла Зуева (до 65 кг), Самира Итониева (свыше 80 кг), Владимир Орлов (до 50 кг) и Ислам Магомедов (до 55 кг).

На втором месте по числу завоеванных наград – сборная Узбекистана, третьей стала команда из США.

Ранее стало известно, что сборная России по муайтай выиграла Чемпионат Европы в медальном зачете.