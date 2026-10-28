Москва28 октВести.Российские боксеры стали лучшими на Чемпионате мира среди юниоров и юниорок, который проходил в городе Будва в Черногории.
Россияне завоевали 10 наград, в том числе пять золотых и пять серебряных медалей, и заняли первое место в общем зачете.
Чемпионами Европы стали Анастасия Голунова (весовая категория до 57 кг), Екатерина Фролова (до 80 кг), Дарья Антипова (до 75 кг), Прохор Старцев (до 80 кг) и Кирилл Коршаков (до 85 кг).
Серебряные медали соревнований выиграли Екатерина Несветаева (весовая категория до 60 кг), Бэлла Зуева (до 65 кг), Самира Итониева (свыше 80 кг), Владимир Орлов (до 50 кг) и Ислам Магомедов (до 55 кг).
На втором месте по числу завоеванных наград – сборная Узбекистана, третьей стала команда из США.
Ранее стало известно, что сборная России по муайтай выиграла Чемпионат Европы в медальном зачете.