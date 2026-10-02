Москва2 окт Вести.Российский боксер Юлия Чумгалакова не стала придавать особого значения уходу украинки Анны Охоты во время церемонии награждения на чемпионате Европы.

Ранее уже были соревнования с участием наших юниоров, где случались похожие ситуации: соперники отказывались пожимать руки российским спортсменам. Честно говоря, не хочу подробно комментировать этот инцидент. Мы спортсмены, а спорт должен быть вне политики. Я не стала придавать этому особого значения. Для меня главное — одержать победу, а всё остальное второстепенно рассказала спортсменка

В своем интервью RT Юлия Чумгалакова подчеркнула, что самым главным является победа на чемпионате, а так же тот факт, что сборная России вновь выступает под своим флагом и гимном. В финале россиянка одержала убедительную победу, судьи вынесли свой вердикт 5-0 в пользу Чумгалаковой.