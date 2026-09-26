Украинский боксер ушел с пьедестала, не став слушать гимн России Украинский боксер Иллюша покинул пьедестал до включения гимна России

Москва26 сен Вести.Украинский боксер Павел Иллюша ушел с церемонии награждения на чемпионате Европы в Софии, не став дожидаться гимна России в честь победы Чеэрава Ашалаева.

Инцидент произошел в Болгарии, где Ашалаев победил серба Растко Симича в категории до 80 кг.

Украинский спортсмен по итогам соревнований занял третье место.

Это первый европейский сезон, где спортсменам из России разрешили выступать с флагом и гимном. В итоге РФ взяла первое место, завоевав семь золотых медалей.

Ранее, услышав гимн России, который играл в честь российской чемпионки по боксу Юлии Чумгалаковой, украинская спортсменка Анна Охота ушла с пьедестала.