Украинка Охота ушла с пьедестала ЧЕ по боксу, услышав гимн РФ Украинка Охота ушла с пьедестала, услышав гимн РФ в честь победы Чумгалаковой

Москва24 сен Вести.В финале чемпионата Европы по боксу в Софии россиянка Юлия Чумгалакова победила украинку Анну Охоту. Но на этом беды украинской спортсменки не закончились. Услышав гимн России, который играл в честь российской чемпионки по боксу, Охота сошла с пьедестала.

Украинка также не стала фотографироваться с Чумгалаковой и бронзовыми призерами турнира.

Награждение происходило за призовые места в соревнованиях по боксу среди женщин проходили в весовой категории до 48 кг. Сборная России была допущена до соревнований под эгидой World Boxing с флагом и всей национальной символикой.

Чумгалакова стала трехкратной чемпионкой Европы, также в ее коллекции есть серебро чемпионата мира под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA).