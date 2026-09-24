Москва24 сенВести.В финале чемпионата Европы по боксу в Софии россиянка Юлия Чумгалакова победила украинку Анну Охоту. Но на этом беды украинской спортсменки не закончились. Услышав гимн России, который играл в честь российской чемпионки по боксу, Охота сошла с пьедестала.
Украинка также не стала фотографироваться с Чумгалаковой и бронзовыми призерами турнира.
Награждение происходило за призовые места в соревнованиях по боксу среди женщин проходили в весовой категории до 48 кг. Сборная России была допущена до соревнований под эгидой World Boxing с флагом и всей национальной символикой.
Чумгалакова стала трехкратной чемпионкой Европы, также в ее коллекции есть серебро чемпионата мира под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA).