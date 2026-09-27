Организаторы наказали украинцев на ЧЕ по боксу, рассказал Фархутдинов Тренер сборной России Фархутдинов: организаторы ЧЕ по боксу наказали украинцев

Москва27 сен Вести.Организаторы чемпионата Европы по боксу в Софии наказали украинскую сторону за инцидент со спортсменкой их сборной Анной Охотой, рассказал главный тренер мужской сборной России по боксу Виктор Фархутдинов в беседе с ТАСС.

Украинка Охота уступила россиянке Юлии Чумгалаковой в финале ЧЕ, став серебряным призером турнира. Перед награждением Чумгалаковой она покинула пьедестал, услышав гимн России. Также украинка отказалась фотографироваться с соперницей и бронзовыми призерами.

Украинку наказали, мы к этому не подходили. Я видел, что главный судья приглашал тренерский состав, и между ними был не очень хороший разговор. Мы на это внимание не обращали рассказал российский тренер

Позднее украинский боксер Павел Иллюша аналогично ушел с церемонии награждения перед вручением золота россиянину Чеэраву Ашалаеву на ЧЕ.

Турнир стал первым европейским сезоном, где российским спортсменам разрешили выступать с флагом и гимном. Так, Россия взяла первое место, семь раз завоевав золото.