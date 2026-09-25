Юлия Чумгалакова и Дмитрий Карманов завоевали два золота для России

Россияне завоевали два золота в предпоследний день чемпионата Европы по боксу Юлия Чумгалакова и Дмитрий Карманов завоевали два золота для России

Москва25 сен Вести.Российские спортсмены Юлия Чумгалакова и Дмитрий Карманов завоевали два золота в предпоследний день чемпионата Европы по боксу, который проходит в Софии, передает ТАСС.

Юлия Чумгалакова победила украинку Анну Охоту в весовой категории до 48 кг. Россиянка завоевала третий титул чемпионки Европы по боксу, ранее она выигрывала турнир в 2019 и 2024 годах.

Бой прошел хорошо, в первом раунде я волновалась, но собралась, и все стало получаться. Спасибо всем нашим тренерам, которые меня готовили, это большая совместная работа. У нас - самая сильная школа бокса, а Россия - самая лучшая отметила Чумгалакова

Дмитрий Карманов завоевал золотую медаль в весовой категории до 85 кг, победив в финале представителя Франции Жуниора Тада. Для россиянина это золото чемпионата Европы стало первым в карьере.