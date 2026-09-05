Москва5 сенВести.Боксер из Приморского края Егор Козорезов завоевал золото чемпионата России. Об этом сообщил глава региона Олег Кожемяко. 4 сентября в Саранске завершился главный национальный турнир по боксу среди мужчин.
По итогам финальных боев, прошедших золотую медаль в весовой категории до 67 кг завоевал представитель Приморского края Егор Козорезовотметил губернатор Приморья в мессенджере МАХ
По словам губернатора, в поединке Козорезов уверенно победил Арсена Шамшидова единогласным решением судей.
Кроме того, по итогам чемпионата боксер был удостоен специальной награды в номинации "технико-тактическое мастерство".