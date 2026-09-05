Егор Козорезов стал чемпионом России по боксу

Боксер из Приморья Егор Козорезов завоевал золотую медаль на чемпионате России Егор Козорезов стал чемпионом России по боксу

Москва5 сен Вести.Боксер из Приморского края Егор Козорезов завоевал золото чемпионата России. Об этом сообщил глава региона Олег Кожемяко. 4 сентября в Саранске завершился главный национальный турнир по боксу среди мужчин.

По итогам финальных боев, прошедших золотую медаль в весовой категории до 67 кг завоевал представитель Приморского края Егор Козорезов отметил губернатор Приморья в мессенджере МАХ

По словам губернатора, в поединке Козорезов уверенно победил Арсена Шамшидова единогласным решением судей.

Кроме того, по итогам чемпионата боксер был удостоен специальной награды в номинации "технико-тактическое мастерство".