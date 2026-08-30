Хргович победил Итауму и стал чемпионом мира по версии IBF

Хргович выиграл вакантный пояс IBF Хргович победил Итауму и стал чемпионом мира по версии IBF

Москва30 авг Вести.Хорват Филип Хргович стал чемпионом мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе, одержав победу над британцем Мозесом Итаумой в поединке за вакантный титул.

Итаума был фаворитом этого поединка, однако бой завершился победой 34-летнего спортсмена из Хорватии техническим нокаутом в девятом раунде.

В активе Хрговича 21 победа в 22 боях. Британец потерпел первое поражение в своей карьере при 14 победах.

В мае российский боксер Дмитрий Бивол защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и IBF в весовой категории до 79,38 кг. Он одержал победу единогласным решением судей в поединке против немца Михаэля Эйферта.