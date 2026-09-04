Москва4 сенВести.Боксер из Магаданской области Вячеслав Мирзаев завоевал бронзу на Чемпионате России, он выступал в весовой категории до 51 кг, сообщается в MAX-канале правительства региона.
С 27 августа по 4 сентября 2026 года в Саранске проходит 35-й чемпионат России по боксу среди мужчин. За медали борются 312 спортсменов из 62 регионов России, которые разыгрывают 13 комплектов наград в олимпийских весовых категориях.
Мирзаев выступал в весовой категории до 51 кг. По итогам полуфинального боя Вячеслав уступил своему оппоненту из Калининградской области и стал бронзовым призером турнираговорится в сообщении
Уточняется, что в предварительных поединках колымский боксер победил соперников из Челябинской и Калининградской областей, а в 1/2 вышел против дважды бронзового призера чемпионата России Амиршоха Джалолова.