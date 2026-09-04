Боксер из Магаданской области стал бронзовым призером Чемпионата России Боксер Вячеслав Мирзаев из Магаданской области стал бронзовым чемпионом России

Москва4 сен Вести.Боксер из Магаданской области Вячеслав Мирзаев завоевал бронзу на Чемпионате России, он выступал в весовой категории до 51 кг, сообщается в MAX-канале правительства региона.

С 27 августа по 4 сентября 2026 года в Саранске проходит 35-й чемпионат России по боксу среди мужчин. За медали борются 312 спортсменов из 62 регионов России, которые разыгрывают 13 комплектов наград в олимпийских весовых категориях.

Мирзаев выступал в весовой категории до 51 кг. По итогам полуфинального боя Вячеслав уступил своему оппоненту из Калининградской области и стал бронзовым призером турнира говорится в сообщении

Уточняется, что в предварительных поединках колымский боксер победил соперников из Челябинской и Калининградской областей, а в 1/2 вышел против дважды бронзового призера чемпионата России Амиршоха Джалолова.