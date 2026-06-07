Москва7 июнВести.Двое ветеранов спецоперации из Магадана приняли участие в межрегиональном физкультурном фестивале среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья "ИнваАмур" в Хабаровске, сообщила пресс-служба правительства Магаданской области со ссылкой на руководителя регионального отделения "Боевого братства" Эдуарда Козлова.
4 июня Робин Венедиктов продемонстрировал высокое мастерство в пулевой стрельбе из пневматической винтовки. Стреляя с левой руки с упором на подставку, он стал победителем в своей категорииотметили в сообщении
Днем ранее его земляк Алексей Нестеров стал шестым в дисциплине "пауэрлифтинг" по сумме трех подходов.