Магаданский ветеран СВО победил в стрельбе из пневмовинтовки в Хабаровске

Ветераны СВО из Магадана участвовали в фестивале спортсменов с ОВЗ в Хабаровске Магаданский ветеран СВО победил в стрельбе из пневмовинтовки в Хабаровске

Москва7 июн Вести.Двое ветеранов спецоперации из Магадана приняли участие в межрегиональном физкультурном фестивале среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья "ИнваАмур" в Хабаровске, сообщила пресс-служба правительства Магаданской области со ссылкой на руководителя регионального отделения "Боевого братства" Эдуарда Козлова.

4 июня Робин Венедиктов продемонстрировал высокое мастерство в пулевой стрельбе из пневматической винтовки. Стреляя с левой руки с упором на подставку, он стал победителем в своей категории отметили в сообщении

Днем ранее его земляк Алексей Нестеров стал шестым в дисциплине "пауэрлифтинг" по сумме трех подходов.