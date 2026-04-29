В Архангельской области планируют расширять проект "СВОи в спорте" В Архангельской области намерены расширять проект "СВОи в спорте"

Москва29 апр Вести.В Архангельской области намерены расширять проект "СВОи в спорте". Об этом ИС "Вести" рассказал ветеран спецоперации, инициатор проекта, участник кадровой программы "Защитники под крылом Архангела" Александр Шевченко.

Продолжаем развивать проект "СВОи в спорте" при поддержке правительства, Минспорта, Ассоциации ветеранов СВО. Мы убеждены, что только через занятия спортом происходит наилучшая интеграция ветеранов СВО к мирной жизни. На каждую тренировку приходит порядка 25-30 человек. Планируем расширять проект сообщил он

Советник губернатора Архангельской области Сергей Пивков подчеркнул, что данный проект продемонстрировал свою успешность.

Это наш совместный проект вместе с Ассоциацией ветеранов специальной военной операции: ребята обратились к нам, и позади уже несколько разных тренировок. Мы провели открытую тренировку по боксу, провели тренировку по пляжному волейболу. Конечно же, мы все инициативы наших ребят поддерживаем. Здорово, что они с каждым разом приносят новые и новые идеи отметил он

Ранее один из бойцов СВО рассказал, что адаптивный спорт стал для него "возвращением к жизни" после ранения в зоне спецоперации.