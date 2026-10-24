Сборная России по муайтай победила в медальном зачете ЧЕ во Франции

Российская сборная выиграла Чемпионат Европы по муайтай в медальном зачете Сборная России по муайтай победила в медальном зачете ЧЕ во Франции

Москва24 окт Вести.Сборная России выиграла медальный зачет Чемпионата Европы по муайтай (тайскому боксу), который проходил во Франции. В Париже с 17 октября российские спортсмены завоевали 72 медали разного достоинства, сообщает ТАСС.

Хозяева соревнований замкнули тройку лидеров медального зачета. У сборной Франции 42 награды - 10 золотых, 17 серебряных и 15 бронзовых медалей.

На счету россиян 35 золотых, 22 серебряных и 15 бронзовых наград информирует агентство

Второе место в медальном соревновании у украинских спортсменов. Они 23 раза становились первыми в поединках, 13 раз вторыми. Спортсмены украинской сборной также завоевали 11 бронзовых наград.

В России тайский бокс официально был переименован в муайтай в марте 2023 года. Такое решение приняла комиссия министерства спорта Российской Федерации для унификации терминологии в российском и международном спорте и приведения правил спорта в соответствие с международным стандартом признанного МОК вида.

Спортивная федерация муайтай России с 2022 года является единственной в Минспорте аккредитованной федерацией по этому виду спорта, которая сотрудничает с Международной ассоциацией федераций муайтай (IFMA).

Бои по муайтай прошли в Москве с 31 июля по 2 августа в рамках фестиваля тайской культуры в московском саду "Эрмитаж".